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وزارة الصحة تدعو كافة المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق إلى الالتحاق بمراكز التلقيح قصد تطعيمهم بالجرعة الأولى

Publié le Samedi 04 Septembre 2021 - 13:56قراءة: 0 د, 34 ث
دعت وزارة الصحة، السبت، في بلاغ لها، اليوم الرابع للتلقيح المكثف ضد كورونا، كافة المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق إلى الالتحاق بمراكز التلقيح المخصصة للغرض، قصد تطعيمهم بالجرعة الأولى لمن لم يتلقاها إلى حد الآن.

وكانت الوزارة أكدت أمس، في البداية، أن عملية التلقيح ستقتصرعلى الأشخاص البالغين من العمر 40 عاما فأكثر والذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في اليوم المفتوح الأول للتلقيح المكثف في 8 أوت الماضي والذي بلغ فيه عدد الملقحين 551 ألف شخص أو فيما سبق هذا التاريخ، وفق إحصاءات وزارة الصحة.


كما يستهدف اليوم الرابع للتلقيح المكثف الإطارات التربوية والتكوينية والجامعية البالغين من العمر 40 سنة فما فوق ممن لم يتلقوا الجرعة الأولى بعد.



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