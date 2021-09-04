الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 4 سبتمبر

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المنستير-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و81 إصابة إضافية



ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير، خلال الفترة مارس 2020- سبتمبر 2021، إلى 880 وفاة منها حالتي وفاة بمعتمدية بنبلة بولاية المنستير، كما ارتفع مجموع الإصابات إلى 38 ألفا و809 إصابات، من بينها 81 إصابة إضافية بتاريخ 2 سبتمبر الجاري، وفق ما أعلنته، اليوم السبت، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتراجعت النسبة الجهوية لإيواء الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة إلى 28.2 في المائة إذ يقيم 72 مصابا بالوباء بالمستشفيات إلى غاية 2 سبتمبر الجاري من بينهم 23 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، فيما تعدّ الجهة إلى غاية 2 سبتمبر الجاري 2330 حالة نشطة.

وحافظت ولاية المنستير على مستوى اختطار مرتفع جدّا رغم تراجع عدد الإصابات بها منذ أكثر من شهر وبلغت خلال الـ14 يوما الأخيرة، وإلى غاية 2 سبتمبر الجاري، 234 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير، حيث تراجعت الإصابات بكلّ معتمديات الجهة باستثناء معتمدية البقالطة بـ609 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن، في الوقت الذي انخفضت فيه بمعتمدية الساحلين إلى 91 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

وتفوق الإصابات إلى غاية 2 سبتمبر الجاري بتسعة معتمديات 200 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وظلّ مستوى الاختطار مرتفع جدّا بكلّ معتمديات ولاية المنستير باستثناء معتمدية الساحلين التي تراجع بها مستوى الاختطار إلى مرتفع.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير، في المقابل خلال الفترة مارس 2020-2 سبتمبر 2021، تعافي مجموع 35 ألفا و599 شخصا من فيروس كورونا المستجد، من بينهم 138 شخصا تماثلوا للشفاء شفاء بتاريخ 2 سبتمبر الجاري.

وتطوّر، من جهة أخرى، مجموع الملقّحين خلال الفترة 13 مارس 2021-3 سبتمبر 2021، إلى 228 ألفا و39 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد من بينهم 880 أشخاص تلقوا أمس الجرعة الأولى من التلقيح بالمركزين الجهويين للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير، وبقصر هلال، ومع فريق متنقل للتلقيح لترتفع بذلك النسبة الجهوية للملقحين إلى 37.92 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، حسب الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.









سيدي بوزيد: انطلاق عمليات التلقيح في إطار اليوم الوطني الرابع للتلقيح المكثّف



انطلقت، اليوم السبت، فعاليات اليوم الوطني الرابع للتلقيح المكثّف ضد فيروس "كورونا" في 18 مركزا بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد(14 منها بالمؤسسات التربوية)، وذلك بمشاركة مكثّفة للمتطوعين مقابل حضور متوسط للمعنيين بالتلقيح خلال الساعات الأولى من انطلاق عمليات التطعيم.

وخصّص هذا اليوم الوطني الرابع للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات في اليوم المفتوح الأول للتلقيح المكثف في 8 أوت الماضي، وللفئة العمرية 40 سنة فما فوق، الى جانب بقية المدعوين ممن لم يتلقوا التطعيم من الاسرة التربوية والتكوينية.

وقال المدير الجهوي للصحة، محمد زاهر الاحمدي، في تصريح لـ"وات"، انه "تم تخصيص حوالي 28 ألف جرعة لولاية سيدي بوزيد منها 21 ألفا و60 جرعة ثانية والبقية لفائدة الإطارات التربوية والتكوينية والجامعية.



