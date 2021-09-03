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منوبة: حجز 120 طنا من الإجاص في مخزن تبريد

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 19:55قراءة: 0 د, 44 ث
وات - تمكّن أعوان وحدات منطقة الحرس الوطني بمنوبة وفرقة الامن العمومي، اليوم الجمعة، من حجز 120 طنا من الإجاص في مخزن تبريد بمدينة منوبة، وفق ما أفاد به مصدر أمني، صحفية مكتب "وات" بمنوبة.

يأتي ذلك في إطار مكافحة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري، وضمان انتظامية تزويد الأسواق بالمواد الإستهلاكية، حيث تم بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية، ضبط الكمية المذكورة، التي تم تأمينها على عين المكان، وتنسيق جهود استكمال بقية الاجراءات المعمول بها في الغرض مع الإدارة الجهوية للتجارة، وإعادة ضخ تلك الكمية، بالمسالك القانونية.

وأضاف نفس المصدر أن عملية حجز الإجاص تأتي من اجل الاحتكار والمضاربة، مؤكدا تواصل جهود المراقبة المكثفة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة على هذه المخازن لإلزام اصحابها مستقبلا بضرورة التصريح بمخزوناتهم بشكل دوري عبر التطبيقة الجديدة المعلن عنها مؤخرا، وتفادي إخفاء البضاعة أو ترويجها خارج المسالك القانونية، وممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية.

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