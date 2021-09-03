قفصة: تراجع محصول الزيتون إلى 54 الف طن مقارنة بالمواسم السابقة

وات - تراجع محصول الزيتون للموسم الفلاحي 2021/2020 حسب التقديرات الأولية الى 54 الف طن اي مايعادل 12 الف طن من زيت الزيتون مقارنة بمعدل انتاج الثلاث سنوات الأخيرة، والتي بلغ فيها الانتاج 80 الف طن ممكنت من استخراج 15 الف طن من زيت الزيتون وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج النباتي عبد الستار غبطان.



واضاف المصدر في تصريح لوات، ان المساحات الجملية لغابات الزيتون تضم 10 مليون اصل من الزيتون تتوزع الى 50 بالمائة مساحة مطرية و50 بالمائة مروية، مضيفا ان انتاج هذا الموسم الفلاحي يشمل فقط الغابات المروية وذلك نتيجة الانحباس المطري خلال 3 سنوات الاخيرة وارتفاع معدل درجات الحرارة.



وأوضح غبطان ان الأكثر مناطق انتاجا للزيتون هي معتمديات قفصة الشمالية وزانوش والسند وسيدي عيش والواحات والقصر والقطار مضيفا في السياق ذاته أن تساقط الأمطار المرفوق بالبرد يوم الجمعة الماضي تسبب في اتلاف حوالي 4 آلاف طن من الزيتون.

من جانب آخر لفت الى ان تقديرات انتاج زيتون المائدة (الطاولة) بجهة قفصة هذا الموسم الفلاحي بلغ 2000 طن وانطلقت عملية جنيه منذ أسبوعين وقد قدر سعر بيع الكلغ الواحد منه ب1785 مليما.



