Babnet Babnet  Ali Riahi - زينة  

في الحلفاوين يطعن طفل ويخرب جسد والدته بسكين حتى الموت

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 15:18قراءة: 0 د, 30 ث
اوقف ظهر اليوم اعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني كهل يبلغ من العمر 44 سنة قتل ليلة أمس ام ثلاثة أطفال بسكين داخل منزلها ،كما طعن طفلها القاصر البالغ من العمر 16 سنة بسكين خلال تدخله للدفاع عنها ما جعله يفر بإتجاه المقر الامني ،وكشف القاتل خلال التحقيقات معه ان الضحية مطلقة وقد ربطته بها علاقة عاطفية الا انها رفضت الزواج به فقرر وضع حد لحياتها.


وقد تم الاحتفاظ به باذن من النياية العمومية وتحرير محضر بحث أول في شأنه من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد ،ثم تحرير محضر ثاني من اجل محاولة القتل العمد بسبب طعنه للطفل القاصر .

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