افروباسكيت 2021 - المنتخب التونسي يتاهل الى نصف النهائي بعد الفوز على جنوب السودان 80-65

وات - تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة الى الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للامم (افروباسكيت) بعد فوزه على منتخب جنوب السودان 80-65 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس بالعاصمة الرواندية كيغالي ضمن الدور ربع النهائي.



وجاءت المباراة صعبة في بدايتها ولم يتمكن زملاء مكرم بن رمضان من فرض نسقهم امام المستوى المحترم الذي ظهر به منتخب جنوب السودان مما جعل الشوط الاول للمباراة ينتهي بنتيجة التعادل 40-40. واستشعر المنتخب التونسي خطورة الموقف ليظهر خلال الفترتين الثالثة والرابعة بوجه مغاير ليكسب الاسبقية قبل ان يعمق الفارق بفضل تالق عمر عبادة وصالح الماجري لتنتهي المباراة على نتيجة 80-65.

وسيلاقي الخماسي التونسي في الدور نصف النهائي المقرر يوم السبت المقبل المتاهل من المواجهة التي ستجمع لاحقا بين منتخبي اوغندا و الراس الاخضر.

وكان منتخبا السنغال وكوت ديفوار ترشحا في وقت سابق الى المربع الذهبي وسيلتقيان في الدور نصف النهائي الاول للبطولة يوم السبت.

وتاهل منتخب السنغال على منتخب انغولا 79-74 فيما ازاح منتخب كوت ديفوار منتخب غينيا 98-50.









