الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 2 سبتمبر

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سليانة: ضبط مختلف الاستعدادات لليوم الوطني الرابع للتلقيح المكثف بعنوان الجرعة الثانية (المدير الجهوي للصحة)



ضبطت مصالح الادارة الجهوية للصحة بسليانة مختلف الاستعدادات لليوم الوطني الرابع للتلقيح المكثف بعنوان الجرعة الثانية المقرر يوم السبت 4 سبتمبر الجاري لفائدة الأشخاص من الفئة العمرية فوق 40 سنة والذين تلقوا الجرعة الأولى يوم 8 أوت الفارط، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، المدير الجهوي للصحة بسليانة,عادل الحدادي.

و أضاف الحدادي، في تصريح لـ"وات"، أن عدد الأشخاص المعنيين بتطعيم الجرعة الثانية يبلغ 10 آلاف و10 أشخاص، و من المنتظر أن يتلقوا إرسالية تدعوهم للالتحاق بمركز التلقيح، وفي حال عدم تلقي ارسالية يمكن الالتحاق بأقرب مركز معد للغرض شرط أن يكون الشخص قد تلقى الجرعة الأولى بتاريخ 8 أوت 2021.

و قال الحدادي ان "المراكز المحّددة لليوم المكثّف الرابع للتطعيم، تتوزّع بين مركز التلقيح الجهوي القار بسليانة المدينة، و11 معهدا"، مؤكدا على جاهزيّة كافة الأطراف المتدخلة لإنجاح هذا اليوم.

وأشار، في نفس السياق، الى أنه من المنتظرأن يستقبل المركز الجهوي القار للتلقيح بسليانة المدينة إبتداء من منتصف نهار اليوم كافة المواطنين غير المسجلين على منظومة "إيفاكس" لتلقي التطعيم، شريطة الاستظهار بوثيقة تثبت الهوية، في إطار توسيع قاعدة المواطنين التونسيين المنتفعين بالتلقيح.

من جهة أخرى، أكّد المصدر ذاته على انخفاض نسبة الإختطار بالولاية لتتراوح بين 290 و 310 حالة لكل 100 ألف ساكن، إلى جانب انخفاض نسبة الإيواء بالمستشفيات خاصة بقسم الانعاش، وفق قوله.





مدنين-كوفيد19: تسجيل 4 وفايات و139 اصابة محلية جديدة





سجّلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 4 وفيات ناجمة عن الإصابة فيروس "كورونا"، و139 اصابة محلية جديدة من جملة 1447 تحليل بين مخبري وسريع، لتتراجع بذلك نسبة الحدوث الى 12.1 بالمائة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات الجديدة إلى 31 بمدنين الشمالية، و20 بجرجيس، و15 اصابة بكل من بن قردان وحومة السوق، و14 اصابة بميدون، و11 بسيدي مخلوف، و6 بمدنين الجنوبية، و5 اصابات باجيم، و3 ببني خداش، وبذلك يشهد الوضع الوبائي تراجعا طفيفا في الحالات الايجابية.

في المقابل، تعافى 71 مصابا من الوباء منهم 22 بجرجيس، و18 ببني خداش، و15 بحومة السوق، و10 باجيم، و6 بميدون، ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء الى 28 ألفا و415 حالة شفاء، فيما بلغ اجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء منذ بداية الجائحة 1052 وفاة.

وتحافظ اسرة الاكسيجين على نسبة اشغال بـ 50 بالمائة في المستشفيات العمومية و41.7 بالمائة في المصحات الخاصة، في حين يتواصل الضغط على اقسام الانعاش في القطاع العمومي بنسبة اشغال بلغت 94.7 بالمائة مقابل انفراجها بالمصحات الخاصة بنسبة اشغال قدرها 63.9 بالمائة.

وفي اطار حملة التلقيح، بلغ عدد الجرعات التي تم تقديمها بالجهة الى 192 ألفا و513 جرعة توزعت بين مراكز التلقيح الجهوية والمحلية وخلال ايام التلقيح المكثف.







الكاف: تسجيل 5 وفيات و80 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"





سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، 5 وفيات و80 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 189 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 31 أوت المنقضي.

ويرتفع، وفق الاحصائيات الجديدة، عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة، إلى 644 شخصا وإجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 18 ألفا و533 حالة تماثل منها 17 ألفا و806 حالات للشفاء.

وأشار التحيين اليومي إلى استقرار عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 64 حالة منها 13 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال العشرة الايام الاخيرة الى 427 حالة نشيطة، وهو ما يؤشر إلى تواصل تحسن الوضع الصحي بالجهة رغم تسجيل إصابات جديدة وحالات وفاة متفاوتة العدد من يوم الى آخر، وفق ما أكده رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ"وات".

وجدّد الجمني التحذير من خطورة هذا الوباء، ودعا إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالبروتكول الصحي بكل مكوناته حفاظا على سلامة الجميع وحرصا على كسر حلقة العدوى.



