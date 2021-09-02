قبلي: القبض على شخص وبحوزته 1 كلغ "زطلة"

تمكنت دورية مشتركة من مركز الامن العمومي ومركز الارشاد الحدودي بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية الراجعة بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بدوز ظهر امس الاربعاء من القبض على أحد الأشخاص بمنطقة راس البغل من معتمدية رجيم معتوق الحدودية وبحوزته 1 كلغ من مادة القنب الهندي "الزطلة".



وأوضح مصدر مسؤول من الحرس الوطني، صباح اليوم الخميس، لـ"وات" انه على اثر توفر معلومات مؤكدة حول اعتزام احد الاشخاص إدخال كمية من مادة القنب الهندي عبر الحدود التونسية الجزائرية، وفي إطار عمل الوحدات الامنية في التصدي للتهريب، نجحت دورية مشتركة في ضبط سيارة المظنون فيه في منطقة راس البغل، وبتفتيشها تم العثور على 10 صفائح من القنب الهندي تزن اجمالا حوالي 1 كلغ.

وأضاف المصدر ذاته انه وباستشارة النيابة العمومية بقبلي تم الاذن بالاحتفاظ بالمنظنون فيه واحالة الموضوع الى فرقة الابحاث والتفتيش بدوز لمواصلة التحري.







