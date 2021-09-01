وزارة الشؤون الاجتماعية تدعو المؤسسات الناشطة في السياحة والصناعات التقليدية الى إيداع مطالبها للحصول على المنح الظرفية بعنوان أوت 2021

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، المؤسسات الناشطة في مجال السياحة والصناعات التقليدية والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا والمعنية بالحصول المنح الاستثنائية والظرفية الى إيداع مطالبها عبر المنصة الالكترونية المخصصة للغرض وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 01 و07 سبتمبر 2021.



وشددت وزارة الشؤون الاجتماعية على إرسال المطالب حصريا عبر المنصة الالكترونية helptourism.social.tn التي وقع فتحها مجددا لتلقي المطالب بعنوان شهر أوت 2021.



وأوضحت الوزارة أنه يجب على المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية المتضررة إعادة التسجيل مع بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات التي لم يستوف عمالها كامل دفعات المساعدات الاجتماعية المستحقة (06 أشهر على أقصى تقدير). وطالبت بتدوين أسماء وألقاب العمال المقترحين باللغة الفرنسية.

وتشمل هذه المساعدات الظرفية المؤسسات السياحية الناشطة في قطاعات الإيواء السياحي والمطاعم السياحية ونوادي الرقص (مرقص) والنوادي الليلية والكباريهات ومراكز الاستشفاء بمياه البحر والتنشيط السياحي (المشغلة للأجراء) ووكالات الأسفار ومؤسسات الصناعات التقليدية (المشغلة للأجراء).



