وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن انطلاق صرف المساعدات المالية الظرفية لفائدة العائلات المعوزة بداية من يوم الإربعاء 1 سبتمبر

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء، عن انطلاق صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات المعوزة المنتفعة بالمنحة الشهريّة القارة، بداية من يوم غد الإربعاء 1 سبتمبر.



وأشارت في بلاغ لها، أنه بإمكان كافّة العائلات المنتفعة بالمنحة الشهريّة القارة سحب المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية المقدّرة بـ 300 دينار من أي موزّع آلي بنكي أو بريدي للأوراق النقدية يحمل العلامة الصفراء "1021".



وأفادت الوزارة أن هذه المساعدات المالية الظرفيّة المقدّرة بـ 300 دينار ستصرف كذلك للمنتفعين ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة بداية من يوم الجمعة 3 سبتمبر على دفعات، وذلك بعد تلقيهم إرساليّة قصيرة تتضمّن تأكيد انتفاعهم بالمساعدة وتاريخ صرفها وذلك حرصا على احترام البروتوكولات الصحيّة وتفادي الاكتظاظ والتوقّي من انتشار العدوى.



وتقتصر هذه المساعدات حسب ذات البلاغ، على الأشخاص الذين فتحوا حسابا افتراضيا على الرقم *1021*رقم بطاقة التعريف#.



أمّا بالنسبة لبقيّة العائلات المعنيّة بالتسجيل على المنصّة الإلكترونية amen.social.tn والذين يستجيبون لمقاييس الحصول على هذه المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية، فسيتم إعلامهم لاحقا بموعد صرفها وذلك بعد إجراء التقاطعات اللازمة.



