محمد فرحات شيدة يفوز بالميدالية الفضية في سباق 400 متر

وات - تحصل محمد فرحات شيدة على الميدالية الفضية في سباق 400 متر ( تي 38) اليوم في طوكيو ضمن دورة الالعاب البارالمبية بطوكيو .وسجل وقتا ب50ث و33 بالمائة .

وفاز المكسيكي غارسيا شسلني جوزي رودولفو بذهبية السباق( 49ث و99 بالمائة)

وبعد تتويج شيدة بالميدالية الفضية اصبح رصيد تونس 7 ميداليات ( ذهبيتان اثنتان و4 فضيات وبرنزية واحدة )





