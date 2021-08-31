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محمد فرحات شيدة يفوز بالميدالية الفضية في سباق 400 متر

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 12:34قراءة: 0 د, 17 ث
وات - تحصل محمد فرحات شيدة على الميدالية الفضية في سباق 400 متر ( تي 38) اليوم في طوكيو ضمن دورة الالعاب البارالمبية بطوكيو .وسجل وقتا ب50ث و33 بالمائة .
وفاز المكسيكي غارسيا شسلني جوزي رودولفو بذهبية السباق( 49ث و99 بالمائة)
وبعد تتويج شيدة بالميدالية الفضية اصبح رصيد تونس 7 ميداليات ( ذهبيتان اثنتان و4 فضيات وبرنزية واحدة )


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