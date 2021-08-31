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وزارة الصحة: تطعيم 42406 شخصا ضد كورونا بتاريخ يوم 30 أوت الجاري

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 11:02قراءة: 0 د, 33 ث
أفادت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ 30 أوت الجاري تطعيم 42406 شخصا ضد كورونا من مجموع 90848 ممن تمت دعوتهم لتلقي التلقيح .

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن 2.155.652 من التونسين والتونسيات استكملوا بتاريخ 30 أوت الجاري تطعيمهم ضد كورونا حيث تلقى من بينهم 1.503.903 جرعتين من التلقيح و317.715 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و334.034 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدة

ولفتت الوزارة الى ان عدد المسجلين بمنظومة ايفاكس لتلقي التلقيح ضد كورونا بلغ بتاريخ اليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة و20 دقيقة 5.805.332 مسجلا ودعت بالمناسبة كل الراغبين والراغبات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل بالمنظومة


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