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النجم الساحلي يتعاقد مع الغاني ابراهيم وايو لموسم واحد ويجدد عقد امين بن عمر حتى جوان 2023

Publié le Lundi 30 Août 2021 - 17:53قراءة: 0 د, 19 ث
اعلن النجم الساحلي انه تعاقد مع اللاعب الغاني ابراهيم وايو (18 سنة ) لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة مع امكانية التمديد لثلاثة مواسم
كما افاد النادي انه تم تجديد عقد لاعبه محمد امين بن عمر حتى جوان 2023
ويسعى النجم الساحلي الى تعزيز رصيده البشري و المراهنة على لعب ادوار اولى في بطولة الرابطة المحترفة الاولى التي تنطلق في شهر اكتوبر المقبل.

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