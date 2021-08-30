وزير التربية: تنظيم حملة متنقلة بين المؤسسات التربوية لاستكمال تطعيم التلاميذ من 15 الى 17 سنة في الاسبوع الاول من السنة الدراسية

وات - أعلن وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، أنه في حال لم يستكمل تلقيح التلاميذ من الفئة العمرية من 15 الى 17 سنة ضد كورونا فانه سيتم تنظيم حملة متنقلة بين المؤسسات التربوية لفائدتهم في غضون الاسبوع الاول من السنة الدراسية 2021-2022.



وأضاف، في تصريح اعلامي بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية لد اشرافه على توقيع اتفاقيتي شراكة، انه تم تطعيم 189 ألف تلميذ خلال اليوم الثالث للتلقيح المكثف أمس الاحد من قاعدة 484 ألف تلميذ معني بالتلقيح من هذه الفئة العمرية.

ولفت الى أن مجموعة من التقاطعات بين وزارتي التربية والصحة بصدد الانجاز لتحديد مجموع التلاميذ المستفيدين من التلقيح في أيام التلقيح المكثف والتي كانت قد شملت يوم 15 أوت الجاري الفئة العمرية من 18 سنة مافوق.

وفي سياق متصل، ذكر أن الوزارة استعدت منذ شهر فيفري 2021 للعودة المدرسية 2021-2022 ليؤم التلاميذ نحو 6115 مؤسسة تربوية.

وفي ما يتعلق بمشاريع البنية الاساسية، أشار الى وجود تأخير في بعض المشاريع بالمؤسسات التربوية بسبب التزامات الممولين الاجانب واضراب المهندسين والمهندسين المعماريين الامر الذي أخر آجال الانتهاء من الاشغال.

وحول التزود بالماء الصالح للشراب، أكد السلاوتي أنه لن تفتقر أي مدرسة خلال السنة الدارسية 2021-2022 للماء وذلك بالتنسيق بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والسلط الجهوية والبلديات.





