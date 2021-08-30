Babnet Babnet  Abdelwahab - كروان حيران  

فيلم "مجنون فرح" لليلى بوزيد يحصد افضل جائزة بمنحها مهرجان "أنغوليم" للفيلم الفرونكوفوني بفرنسا

فيلم
Publié le Lundi 30 Août 2021 - 15:10قراءة: 0 د, 51 ث
توج الفيلم الروائي الطويل "مجنون فرح " للمخرجة التونسية ليلى بوزيد بافضل جائزة يمنحها مهرجان "أنغوليم" للفيلم الفرنكوفوني بفرنسا وهي جائزة // فالوا الماسية // وذلك في اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة التي التامت امس الاحد.
كما حصد الفيلم جائزة ثانية خلال هذه الدورة وهي جائزة افضل ممثل تحصل عليها الشاب سامي عوطالبالي.

فيلم ليلى بوزيد يروي في 103 دقائق قصة أحمد شاب في الثامنة عشرة من عمره، وهو فرنسي من أصل جزائري نشأ في ضواحي باريس. ويلتقي على مقاعد الجامعة شابة تونسية تدعى فرح، وصلت مؤخرًا إلى باريس فتشتد الروابط بينهما ويقع أحمد في حبها بشكل عميق ورغم شدة العشق والوله بها إلا أنه يحاول بشتى الطرق مقاومة الشعور الجارف تجاهها وصد نفسه عنها.
الفيلم من إنتاج تونسي فرنسي مشترك، وهو أيضا العمل الروائي الطويل الثاني في رصيد المخرجة الشابة ليلى بوزيد بعد فيلمها "على حلّة عيني" (2015). وسيصدر الفيلم رسميا في القاعات الفرنسية مطلع الشهر القادم.
وسبق لفيلم "مجنون ليلى" المشاركة في النسخة 60 لأسبوع النقاد الذي أقيم ضمن مهرجان كان السينمائي من 7 إلى 15 جويلية الماضي.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231510



En continu

Toutes les news

الاثنين 30 أوت 2021 | 21 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:23 18:52 16:00 12:27 05:49 04:18
Babnet
31°
Babnet31°Babnet% 48:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2234°-2534°-2736°-2635°-27
  • Avoirs en devises
    19778,0

  • (27 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28945 DT        1$ =2,79494 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 aout)   999,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة