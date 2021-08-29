وزارة الشؤون الثقافية تنعى الشاعر والروائي والناقد علالة الحواشي

نعت وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، فقيد الساحة الأدبية والفكرية الناقد والشاعر والروائي التونسي "علالة الحواشي" الذي فقدته الساحة الثقافية التونسية والعربية اليوم الأحد عن سن تناهز الــ62 سنة.
وذكرت الوزارة في بلاغ صادر اليوم بأن الفقيد المبدع والمثقف علالة الحواشي أصيل ولاية الكاف، وهو عضو ناشط في رابطة الكتّاب الأحرار وعضو باللجنة الاستشارية المكلفة باقتراح اقتناء الكتب التونسية لعدة دورات. وللراحل مجموعة من الإصدارات الشعرية التي ساهمت في إثراء الساحة الثقافية على غرار "حلاّج البلاد" سنة 1995 و"صلوات أخرى" و"فرس النهر" سنة 2004 و"هذا الكتاب" سنة 2014، إلى جانب روايتين هما "أسفار أبي الأحناش المفقودة" و"دارنا دوّارنا" ( 2019 ).
وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بأحر عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد علالة الحواشي وإلى كلّ الأسرة الأدبية والشعرية والفكرية راجية من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وذكرت الوزارة في بلاغ صادر اليوم بأن الفقيد المبدع والمثقف علالة الحواشي أصيل ولاية الكاف، وهو عضو ناشط في رابطة الكتّاب الأحرار وعضو باللجنة الاستشارية المكلفة باقتراح اقتناء الكتب التونسية لعدة دورات. وللراحل مجموعة من الإصدارات الشعرية التي ساهمت في إثراء الساحة الثقافية على غرار "حلاّج البلاد" سنة 1995 و"صلوات أخرى" و"فرس النهر" سنة 2004 و"هذا الكتاب" سنة 2014، إلى جانب روايتين هما "أسفار أبي الأحناش المفقودة" و"دارنا دوّارنا" ( 2019 ).
وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بأحر عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد علالة الحواشي وإلى كلّ الأسرة الأدبية والشعرية والفكرية راجية من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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