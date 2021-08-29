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وزارة الشؤون الثقافية تنعى الشاعر والروائي والناقد علالة الحواشي

Publié le Dimanche 29 Août 2021 - 15:35قراءة: 0 د, 41 ث
نعت وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، فقيد الساحة الأدبية والفكرية الناقد والشاعر والروائي التونسي "علالة الحواشي" الذي فقدته الساحة الثقافية التونسية والعربية اليوم الأحد عن سن تناهز الــ62 سنة.

وذكرت الوزارة في بلاغ صادر اليوم بأن الفقيد المبدع والمثقف علالة الحواشي أصيل ولاية الكاف، وهو عضو ناشط في رابطة الكتّاب الأحرار وعضو باللجنة الاستشارية المكلفة باقتراح اقتناء الكتب التونسية لعدة دورات. وللراحل مجموعة من الإصدارات الشعرية التي ساهمت في إثراء الساحة الثقافية على غرار "حلاّج البلاد" سنة 1995 و"صلوات أخرى" و"فرس النهر" سنة 2004 و"هذا الكتاب" سنة 2014، إلى جانب روايتين هما "أسفار أبي الأحناش المفقودة" و"دارنا دوّارنا" ( 2019 ).
وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بأحر عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد علالة الحواشي وإلى كلّ الأسرة الأدبية والشعرية والفكرية راجية من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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