هلال الشابة: لجنة الاستئناف تعيد الملفات للرابطة لتغيير قراراتها تطبيقا لاحكام التاس

اشارت جمعية هلال الشابة الى ان لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم "قضت اليوم بالرجوع في الستة قرارات الصادرة عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وارجاع الملفات للرابطة لتغيير قراراتها تطبيقا لاحكام التاس".



وذكرت هلال الشابة بان القرارات المتراجع فيها سلطت عقوبة مالية ب180 الف دينار التي تسببت في ايقاف نشاط الجمعية بالكامل في الموسم الفارط.



وكانت محكمة التحكيم الرياضي "التاس" الغت في شهر جوان الماضي قرار المكتب الجامعي الصادر في 17 اكتوبر 2020 بايقاف نشاط هلال الشابة مبقية في نفس الوقت على امكانية استئناف هلال الشابة للقرار الصادر يوم 30 ديسمبر 2020 بالايقاف الوقتي للفريق.



كما الغت "التاس" في اواخر شهر ماي الماضي قرارات اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم المتعلقة بالعقوبات المنجرة عن التدوينات "الفايسبوكية".



وتجدر الاشارة الى انه سيتم خلال الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم المقررة يوم 11 سبتمبر المقبل اقتراح عودة الهلال الرياضي الشابي الى الرابطة المحترفة الاولى خلال موسم 2021 - 2022 .



وعلى صعيد اخر اعلن هلال الشابة عن ثلاثة انتدبات جديدة استعدادا للموسم الكروي القادم وذلك بضم كل من سيدريك رولند بوني (متوسط ميدان) وشرلي وندجي فنكوم (مدافع) والمهاجم خليل المحمودي بعقود تمتد على خمس سنوات.



