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الميزان التجاري الصناعي لتونس يسجل عجزا ب4075 مليون دينار، مع نهاية جويلية 2021

Publié le Samedi 28 Août 2021 - 17:56قراءة: 0 د, 45 ث
وات - تفاقم عجز الميزان التجاري الصناعي لتونس الى موفى جويلية 2021، بنسبة 30.03 بالمائة ليصل الى 4075 مليون دينار (م د) مقابل 3133.7 م د خلال نفس الفترة من سنة 2020 ، وفق بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد .


وأرجع المعهد ارتفاع عجز الميزان التجاري الصناعي، الى تطور الواردات، وفق ما ورد في نشرية حول متابعة الإنجازات الى جويلية 2021 الصادرة عن الوكالة.


وارتفعت صادرات القطاع الصناعي، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021، بما يعادل 23.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتصل الى 23765.4 مليون دينار. وشمل هذا التطور كل القطاعات باستثناء قطاع الصناعات الغذائية، الذي تراجع في ذات الفترة بنسبة 15.9 بالمائة.


كما زادت واردات القطاع الصناعي الى موفى جويلية 2021 بنسبة 24.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتبلغ 27839.4 مليون دينار. وشمل النسق التصاعدي كل القطاعات من 3.9 بالمائة في قطاع الصناعات الغذائية الى 33 بالمائة في قطاع مواد البناء والخزف والبلور.




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