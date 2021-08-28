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منوبة: حجز15 طنا من البصل على متن شاحنة ثقيلة بالبطان

Publié le Samedi 28 Août 2021 - 10:02قراءة: 0 د, 40 ث
وات - تمكّن أعوان الحرس الوطني بالبطان، من ولاية منوبة، في وقت متاخر من مساء أمس الجمعة، من حجز 15 طنا من البصل على متن شاحنة ثقيلة كانت مارة عبر قنطرة البطان.

وأوضح رئيس بلدية البطان واصف المديوني ل(وات)، أنه تم على اثر القيام بحملة أمنية بالمكان، ايقاف الشاحنة المحملة بكميات هامة من مادة البصل من احدى مناطق ولاية سيدي بوزيد لتخزينها في وحدة تبريد بجهة طبربة.

واضاف ان سائق الشاحنة لم يستظهر بما يفيد مصدر البصل ولا المعطيات الخاصة بصاحب البضاعة ليتم حجز الكمية بالتنسيق مع اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة الذين تم إعلامهم بالعملية المندرجة ضمن جهود التصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الأساسية.

وتم تحرير محضر في الغرض من أجل الاحتكار وعدم احترام المسالك القانونية للتوزيع، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للإسراع في ضخ هذه الكميات بالمسالك المنظمة.

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