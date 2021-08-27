توزر: حجز 6 أطنان من الشعير العلفي وتحرير 16 مخالفة هذا الأسبوع في إطار متابعة التزود

وات - حجزت فرق المراقبة الاقتصادية في ولاية توزر خلال هذا الأسبوع 6 أطنان من مادة الشعير العلفي في إطار مراقبة توزيع المواد العلفية ومنع المضاربة هذا الى جانب حجز 1,500 طن من الحديد المعدّ للبناء وتحرير 16 مخالفة اقتصادية متنوعة على إثر القيام ب 112 زيارة تفقد ورفع 60 مخالفة اقتصادية طيلة شهر أوت الى غاية 27 منه وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للتجارة رضا بوراوي.



وبيّن ذات المصدر أن التركيز يتم خلال هذه الفترة على متابعة التزود بالمواد الأساسية والتحضير للعودة المدرسية بتكوين فرق عمل مشتركة ومراقبة جودة المواد المعروضة، ملاحظا فيما يتعلق بمراقبة ثمرة البطاطا للحد من المضاربة والرفع من الأسعار أنه تم تنفيذ حملة لمراقبة مسالك التوزيع وزيارة مخازن التبريد ومتابعة الكميات المتوفرة وتزويد السوق حسب برنامج مضبوط.

كما تم تنفيذ حملة لمراقبة مسالك توزيع التبغ صحبة الشرطة البلدية وتم تحرير ثلاث مخالفات متعلّقة بالترفيع في الأسعار.



