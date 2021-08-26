بنزرت: اللجنة الموسعة لمراقبة اشغال تعشيب ملعب 15 أكتوبر تلفت نظر المقاول المكلف بشأن معالجة عدد من الإخلالات

وات - نفت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت، أم الزين الطمني، اليوم الخميس، أن تكون إدارتها قد أصدرت قرارا بإيقاف أشغال للمقاولات المكلفة بإنجاز مشروع تعشيب ملعب 15 أكتوبر ببنزرت بالعشب الاصطناعي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وأوضحت في تصريح لمراسل "وات" ببنزرت، أن كل ما في الأمر هو أن إدارتها تولت توجيه رسالة للمقاولات المعنية تضم مجموعة ملاحظات طالبت اللجنة الموسعة لمراقبة أشغال تعشيب الأرضية الرئيسية لملعب 15 أكتوبر ببنزرت خلال زيارتها لحضيرة المشروع يوم 23 أوت الجاري، بإصلاحها ومراجعتها قبل نيل شهادة الصلوحية.

وشددت المديرة الجهوية للتجهيز على أن المقاولات المكلفة ليس لها أن تتوقف عن العمل، باعتبار أنه لديها أشغال متبقية تتعلق بتهيئة المضمار وبسط الحبيبات السوداء على أرضية الميدان وغيرها من الأشغال.

كما لاحظت أن بقية أشغال تهيئة المحيطين الداخلي والخارجي للملعب تسير بنسق عادي، بإشراف مقاولات أخرى، غير المكلفة بالتعشيب.



من جانبه، أشار المندوب الجهوي للرياضة، منير خشارم، في تصريح لمراسل "وات"، إلى أن لجنة يوم 23 أوت تركبت من ممثلي إدارة البناءات والتعمير بوزارة الرياضة والإدارة الجهوية للتجهيز ومندوبية الرياضة وبلدية بنزرت والمهندس المستشار، حيث لاحظت اللجنة وجود إخلال يتعلق بعدم الالتزام ببنود كراس الشروط الفنية، ومنها استعمال المقاولات لأشرطة من العشب الاصطناعي بعرض متر ونصف ومترين داخل أرضية الميدان، عوض استعمال اشرطة بعرض 4 أو 5 أمتار، مثلما هو منصوص عليه ومصادق عليه من قبل المقاولات في كراس الشروط.

كما أن المقاول لم يقدم لصاحب المنشأة "مخطط وضع العشب" للمصادقة عليه قبل الانطلاق في تثبيت العشب الاصطناعي، إلى جانب عدم مد الإدارة بنسخة من نتائج تحليل شرائط العشب الاصطناعي ذات اللون الأحمر، التي تم تثبيتها خلف مرميي الملعب.

ولاحظ المندوب الجهوي للرياضة أن ادارته تولت توجيه مراسلة في الغرض للإدارة الجهوية للتجهيز المكلفة من قبل المجلس الجهوي للولاية بالإنجاز للتدخل في ما هو من مشمولاتها، مبينا، في الآن نفسه، أن إدارته ليس من صلاحياتها إيقاف الاشغال.



يشار إلى أن المقاولات المكلفة بأشغال تعشيب الملعب، قدمت اليوم الخميس لمصالح التجهيز "مخطط وضع العشب"، ولكن وفق ما أنجزته على الميدان، بحسب ما أكدته المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت.



