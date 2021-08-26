بنزرت: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تقرّ عددا من الإجراءات العاجلة للحدّ من تداعيات التقلبات المناخية المحتملة

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أقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببنزرت في اجتماعها الدوري الملتئم، اليوم الخميس، بمقر الولاية جملة من الإجراءات والتدخلات العاجلة للحد من التداعيات السلبية المحتملة للتقلبات المناخية بمنطقة بنزرت الكبرى.وتشمل هذه الاجراءات إزالة المنشات المنجزة عشوائيا من قبل بعض الخواص بوادي الشبوحية بمنطقة حافر مهر، والإسراع بمعالجة المنشآت المائية الواقعة بنهج السلام ووادي الشبوحية، وإزالة كل العوائق بالوادي وبمحيط الثكنة البحرية ببنزرت الجنوبية، وإعادة تهيئة وادي العسل ولاسيما منه على مستوى نهج تينجة، ومحيط فضاء الأنشطة الاقتصادية.وأقرت اللجنة كذلك بحث الإمكانيات الفنية لضمان التصريف السطحي لمياه الامطار وضمان عدم انحسارها بالمكان، وجهر المنشآت المائية الواقعة بين تقاطع واديي عباس والطريق الوطنية رقم 11، ومواصلة جهر الأجزاء التي لم تشملها تدخلات إدارة المياه العمرانية على مستوى وادي الشبوحية، والتسريع في جهر الوادي المحاذي لمنطقة كريم للجلد والوادي العابر لسوق الجملة للخضر والغلال وبمنطقة ارض المستيري من معتمدية جرزونة.كما شدّدت اللجنة، التي اشرف على فعالياتها والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وسيّر أشغالها كل من الكاتب العام للولاية، حمادي بن عمر، ورئيس دائرة الشؤون البلدية، محمد القوصري، على ضروروة تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية من أجل تيسير عمل اللجنة، كما دعت إدارة مصنع الخزف " دورافيت" بجرزونة إلى تعهد المنشآت المائية المحيطة به، ورفع الأتربة ومخلفات المياه الصناعية، ومواصلة اشغال جهر البالوعات بكامل منطقة بنزرت الكبرى، وجهر مصب مياه الامطار على طول المسلك الرابط بين ارض المستيري وكلية العلوم وقنال بنزرت.دعت اللجنة كذلك مصالح الإدارة العامة للسكك الحديدية إلى التسريع بأشغال تعهد المناطق الزرقاء المحيطة بالسكة، ولاسيما منها القريبة من التجمعات السكنية، ودعوة إدارة المياه العمرانية لمواصلة دعم اللجنة في كل التدخلات العاجلة الواجبة جهويا ومحليا.وتناولت الجلسة أيضا تقدم أشغال مشروع حماية مدينة بنزرت من الفيضانات، حيث أكدت مصالح الإدارة العامة للمياه العمرانية بوزارة التجهيز المشرفة على المشروع انه تم القبول الوقتي للمشروع ككل والبالغ تكلفته المالية 11 مليون دينار كما خصصت إدارة المياه العمرانية اعتمادات مالية إضافية للتدخل في بعض النقاط التي تحددها الجهة لاحقا.