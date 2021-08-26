تونس مرت سنة 2021 بثالت أسخن شهر جويلية منذ سنة 1950

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي ان تونس مرت ، خلال سنة 2021 ، بثالث أسخن شهر جويلية منذ سنة 1950 في وقت سجلت فيه البلاد نقصا في الأمطار، التي تتسم غالبا بضعفها وندرتها في شهر جويلية، بنحو 70 بالمائة.





وأفاد المعهد الوطني للرصد، في ملخص حول المناخ خلال جويلية 2021، ان 24 محطة رئيسية للحرارة تغطي كافة البلاد سجلت درجات حرارة مرتفعة بصفة استثنائية.





وسجلت بعض الجهات ، خلال شهر جويلية 2021، ارقام قياسية لدرجات الحرارة القصوى وقد تجاوز المعدل العام لشهر جويلية 2021 ، المعدل المرجعي لسنة 1981-2010 بفارق 14ر2 درجة.





وارتفعت الحرارة القصوى في تونس بصفة استثنائية خاصة من 4 الى 7 جويلية 2021 ومن 29 الى 31 جويلية 2021 لتصل الى 9ر48 بدرجة بالبرمة و 8ر48 درجة بتوز وبلغت المعدلات القصوى ما بين 2ر32 درجة بقليبية الى 6ر42 درجة بالبرمة.





وفاقت درجات الحرارة المعدلات المرجعية بنحو 31ر1 درجة بجربة وصولا الى 45ر3 درجات ببنزرت باستثناء المهدية اين بلغت 4ر30 درجة وكان اقل بقليل دون المعدل المرجعي، 18ر0 - درجة.





وشهدت تونس، خلال شهر جويلية 2021، حرارة مرتفعة اثناء النهار واثناء الليل وقد سجلت المحطات منذ يوم 13 جويلية 2021، حرارة اقل من المعدل بقليل لتدخل البلاد منذ يوم 24 جويلية 2021 موجة حر فاقت المعدلات بأكثر من 10 درجات.





وعرف المجموع الشهري للامطار خلال شهر جويلية 2021، نقصا قارب 72 بالمائة وقد سجلت 24 محطة رئيسة 24 مليمترا فقط في حين بلغ المجموع الشهري لنفس المحطات 66ر85 مليمترا مما يمثل 28 بالمائة. علما وان الامطار لم تنزل طيلة جويلية 2021 بالوسط والجنوب.



