النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي تدعو وزارة التربية إلى الانفتاح على تصورات المتفقدين بشأن جميع ترتيبات العودة المدرسية واجراءاتها

وات - دعا الكاتب العام المساعد بالنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي المسؤول عن النظام الداخلي فيصل مفتاح، اليوم الخميس، وزارة التربية إلى الانفتاح على تصورات المتفقدين بشأن جميع ترتيبات العودة المدرسية واجراءاتها، خاصة وأنهم يتمتعون بالخبرات و الكفاءات العالية التي تخول لهم ذلك.



وطالب مفتاح ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، وزارة التربية بالاجتهاد والانفتاح أكثر على جميع مقترحات أصحاب الاختصاص و التي من شأنها أن تساعد على بناء رؤية علمية مبتكرة لإنجاح السنة الدراسية الحالية ومن بينها اعتماد نظام الحصة الواحدة أو التقليص في زمن الحصص و غيرها من التصورات الأخرى التي يجب أن تتسم بالمرونة حتى يقع تعديلها على ضوء تطورات الوضع الوبائي بالبلاد.



واستنكر مفتاح دعوة وزارة التربية متفقدي المواد بالمراحل الاعدادية والثانوية إلى المشاركة في اللجان الفنية التي ستتولى للنظر في بناء برامج مخصوصة للعمل بها خلال السنة الدراسية 2021-2022، في حين أنه لم يتم الاتفاق بعد وبصفة تشاركية على تصور علمي موحد لإنجاح السنة الدراسية الحالية.

وطالب مفتاح متفقدي المواد بالمراحل الاعدادية والثانوية بالتريث وعدم الشروع بالعمل صلب اللجان الفنية السالف ذكرها قبل صدور مخرجات الاجتماع الذي ستعقده وزارة التربية ،غدا الجمعة، بمشاركة كل الجامعات العامة ونقابات أسلاك التربية للتشاور حول جميع ترتيبات العودة المدرسية بما فيها قرار الغاء نظام الأفواج من عدمه والخروج برؤية مشتركة وموحدة من شأنها أن تيسر وتوضح عمل المتفقدين صلب اللجان.

وكانت النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي قد دعت في بلاغ لها ،اليوم الخميس، جميع المتفقدين المعنيين بالمشاركة في اللجان الفنية،خلال الأسبوع القادم، للنظر في بناء برامج مخصوصة للعمل بها خلال السنة الدراسية الحالية 2021-2022، الى التريث في الاستجابة الى هذه الدعوة وعدم الانطلاق في الأعمال المطلوبة الى حين توفر شروط نجاحها.



وبينت النقابة أن هذه الشروط تتمثل بالخصوص في الاتفاق على جميع ترتيبات العودة المدرسية واجراءاتها وعقد جلسة عمل بين جميع منسقي المواد وسلطة الاشراف الطرف الاجتماعي الممثل للقطاع من أجل بناء تصور مشترك يضمن الوجاهة والنجاعة،فضلا عن توفير شروط الصحة والسلامة وضمان ظروف عمل لائق لجميع المتفقدين الذين سيتولون هذه المهمة الشاقة في هذا الظرف الصحي الصعب .



