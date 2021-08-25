الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 25 أوت

وات -





الكاف: تسجيل 06 حالات وفاة و 151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يومين



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة عن تسجيل 06 حالات وفاة و151 إصابة جديدة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 338 عينة رفعت بتاريخ يومي 22 و 23 اوت



ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 628 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 17957 حالة منها 17002 حالات تعاف



كما أظهر التحيين استقرارا في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 64 مصابا منهم 14 مصابا في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما عرف عدد الحالات النشيطة خلال ال10 ايام الاخيرة شبه استقرار حيث بلغ عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي 955 شخصا



ووصف رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) الحالة الوبائية بالجهة بأنها "تحولت من مرتفعة جدا إلى مرتفعة"، داعيا إلى مزيد اليقظة واحترام البرتوكول الصحي في كل جوانبه









باجة: معتمدية تيبار تخرج من قائمة المعتمديات ذات مستوى انذار مرتفع للاصابات بفيروس "كورونا"



خرجت معتمدية تيبار من ولاية باجة من قائمة المعتمديات ذات مستوى الانذار المرتفع للاصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بوجود 34 اصابة فقط، بها مما سمح بتصنيفها ذات مستوى انذار متوسط.



ويقيت كل معتمديات الجهة فى مستوى انذار مرتفع جدا مع انخفاض فى عدد الحالات الايجابية مقارنة بشهر جويلية حيث سجلت كثافة كبيرة لعدد المصابين وصلت الى اكثر من 1600 اصابة لكل 100 الف ساكن مقارنة ب709 اصابات امس، وهو العدد الارفع للمصابين وقد سجل بنفزة امس الثلاثاء.



ولم تسجل بتيبار منذ ايام اية حالة ايجابية جديدة علما وانه تم امس تسجل 77 حالة ايجابية جديدة بالجهة منها 43 حالة بمدينة باجة وضواحيها و25 حالة بنفزة وحالة واحدة بتبرسق وحالتان بقبلاط.



وسجلت امس ايضا حالتي وفاة بالمستشفي الجهوى لمدينة باجة، ليصل اجمالى عدد ضحايا الفيروس الى 606 حالات



تجدر الاشارة الى انه يتم تصنيف منطقة ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا فى صورة وجود اكثر من 100 حالة ايجابية لكل 100 الف ساكن ويتم تصنيف منطقة فى مستوى انذار مرتفع فى صورة وجود بين 50 و100 حالة لكل 100 الف ساكن .







مدنين: تسجيل 5 وفايات و178 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت ولاية مدنين 5 وفايات بسبب فيروس "كورونا" و178 اصابة محلية جديدة، ليرتفع اجمالي وفايات هذا الفيروس الى 1015 حالة وفاة والعدد الجملي للاصابات الى 29738 اصابة محلية، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).



وتوزعت الاصابات الجديدة بعدد 38 اصابة بجرجيس و35 اصابة بمدنين الشمالية و29 اصابة بحومة السوق و19 اصابة بمدنين الجنوبية و18 اصابة ببن قردان و16 اصابة بميدون و13 اصابة باجيم و7 اصابات ببني خداش و3 اصابات بسيدي مخلوف.



وحسب توزيع الاصابات فان الفيروس عاد للانتشار بمعتمديات جرجيس وبن قردان ومدنين الكبرى مع تواصل انتشاره بمعتمديات جزيرة جربة وهو ما يجعل هذا الفيروس نشطا بالجهة والوضع الوبائي غير مستقر وحذر يتطلب اليقظة والانتباه والتمسك بمختلف اجراءات الوقاية الذاتية، وفق العنز الذي اوضح ان حالة التراخي والتفاؤل المفرط بتحسن الوضع نسبيا ادى الى عودة الفيروس للانتشار وما خلفه من ارتفاع للوفايات بمعدل بين 5 و6 وفايات يوميا .



واعتبر ان المؤشر الوحيد الايجابي تراجع الحالات الاستشفائية، وبذلك تسجيل اريحية بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة سواء على مستوى اسرة الاكسيجين او الانعاش.



ووصل من جهة اخرى عدد الجرعات المقدمة ضد فيروس "كورونا" 171494 جرعة منها 5453 جرعة قدمتها الفرق الصحية العسكرية خلال حملة قادتها بولاية مدنين انتهت اول امس وشملت كل المعتمديات ومناطق نائية بها الى جانب عمليات التلقيح بالمراكز الجهوية والمحلية القارة التي قدمت يوم امس 1109 جرعات، في حين تساهم حملات التلقيح القطاعية التي ينظمها طب الشغل بالشراكة مع عدة قطاعات في الترفيع في هذا العدد الجملي للجرعات .







المنستير: إحصاء 865 حالة وفاة من مجموع 37 ألفا و680 إصابة منذ بداية الجائحة



سجلت الجهة الصحية بالمنستير خلال قرابة سنة وخمسة أشهر (مارس 2020-23 أوت 2021) مجموع 37 ألفا و680 إصابة بفيروس كورونا المستجد منها 865 حالة وفاة و34 ألفا و323 حالة تعاف، وفق ما أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

ووقع التصريح بتاريخ 23 أوت الجاري لدى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بحالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بمعتمدية المكنين، و152 إصابة إضافية، و154 حالة تعاف جديدة بولاية المنستير.

وتأوي المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة إلى غاية 23 أوت الجاري 93 مصابا بالوباء، وبذلك تسجل النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" تراجعا إلى 36.5 في المائة بعد أن كانت في حدود 38.4 في المائة بتاريخ 22 أوت الجاري، علاوة على وجود 2492 حالة نشطة بالجهة إلى غاية 23 أوت الجاري.

وتفاوتت الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة، خلال الأسبوعين المنقضيين وإلى غاية 23 أوت الجاري، لكلّ 100 ألف ساكن من معتمدية إلى أخرى بولاية المنستير، حيث سجل ارتفاع طفيف في معتمديات البقالطة بـ520 إصابة، وجمال بـ316 إصابة، وبنبلة بـ273 إصابة، والمكنين بـ218 إصابة، وطبلبة بـ202 إصابة، وقصر هلال بـ220 إصابة، وقصيبة المديوني بـ180 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر بـ270 إصابة، في حين سجل تراجع في الإصابات بمعتمديات زرمدين بـ396 إصابة، والوردانين بـ382 إصابة، والمنستير بـ273 إصابة، والساحلين بـ196 إصابة، وبني حسان بـ193 إصابة.

وسجلت ولاية المنستير ككل، خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى حدّ 23 أوت الجاري، تطورا في عدد الإصابات إلى 264 إصابة مقابل 263 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن في الأسبوعين الماضيين وإلى غاية 22 أوت الحالي، محافظة وجميع معتمدياتها بذلك على مستوى اختطار مرتفع جدّا.

وتلقت خلال الفترة 13 مارس 2021-24 أوت 2021 بالجهة الصحية بالمنستير نسبة 32.88 في المائة من سكان ولاية المنستير الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد، أي مجموع 197 ألفا و733 شخصا، ونسبة 13.93 في المائة من سكان الجهة الجرعة الثانية من التلقيح أي 83 ألفا و745، شخصا حسب الإدارة الجهوية للصحة.



