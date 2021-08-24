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دورة بارليتا - خروج مالك الجزيري وتاهل عزيز دوقاز

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 22:24قراءة: 0 د, 24 ث
وات - خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 274 عالميا منذ الدور الاول لدورة بارليتا الايطالية التي تقام على ملاعب ترابية بعد خسارته امام الايطالي لوكا ناردي المصنف 559 عالميا صفر-2 (3-6 و1-6) في المباراة التي اقيمت مساء يوم الثلاثاء.

وكان التونسي عزيز دوقاز المصنف 350 عالميا ضمن يوم الاثنين تاهله الى الدور ثمن النهائي للدورة ذاتها بعد فوزه على البريطاني جاك درابر المصنف 269 عالميا 2-صفر (6-3 و6-2).
وسيلاقي عزيز دوقاز في الدور ثمن النهائي الصربي بيديا كريستين المصنف 288 عالميا.




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