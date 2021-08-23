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نادي حمام الانف - انطلاق المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم الجديد

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 19:50قراءة: 0 د, 30 ث
وات - شرع نادي حمام الأنف اليوم الاثنين في المرحلة الثانية من تحضيرات الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تحت اشراف المدرب سامي القفصي.

ويتطلع نادي حمام الانف الى انجاح عودته الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وقد عزز صفوفه بكل من صابر الهمامي والايفواري شيخ أمين ناهي وعبد المجيد الحواشي والجزائري طارق عقون والتشادي ابراهيم غودجا والمالي موسى كامارا.
كما اتفق مع اللاعب المخضرم عماد المنياوي لتجديد التجربة مع الفريق لمدة موسم اخر علاوة على تجديد عقدي اللاعبين زياد بن سالم (جوان 2023) وريان الحداد (جوان 2024).

وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد2021-2022 يوم 16 اكتوبر المقبل.




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