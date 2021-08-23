محكمة التحكيم الرياضي ترفض مطلب هلال الشابة في إيقاف تنفيذ العقوبة المؤقتة الصادرة عن المكتب الجامعي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بيان صادر يوم الاثنين ان محكمة التحكيم الرياضي بلوزان "رفضت مطلب ايقاف تنفيذ العقوبة المؤقتة التي صدرت عن المكتب الجامعي بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ضد الهلال الرياضي الشابي وذلك لخروقاته الخطيرة و/أو المتكررة لواجباته المنصوص عليها في القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم وفي القوانين الأساسية للإتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لكرة القدم".



يذكر انه سيتم عرض هذه العقوبة على أنظار الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعها المقرر يوم 11 سبتمبر القادم طبقا لقرار المكتب الجامعي بتاريخ 8 أوت الجاري.



وكانت الجامعة اعلنت يوم 8 اوت الحالي انها ستقترح على الجلسة العامة المصادقة على العقوبة المؤقتة الصادرة ضد الهلال الرياضي الشابي للفترة الممتدة من تاريخ 30 ديسمبر 2020 إلى غاية تاريخ انعقاد الجلسة العامة دون التمديد في العقوبة إلى ما بعد ذلك التاريخ مع اقتراح عودة الهلال الرياضي الشابي إلى الرابطة المحترفة الأولى بالنسبة للموسم الرياضي 2021-2022.





