"قرار الغاء نظام الافواج مسقط واحادي الجانب وجلسة مرتقبة مع سلطة الاشراف للنظر في الملف (عضو جامعة التعليم الثانوي)

وات - اعتبر عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، نبيل الحمروني، اليوم الاحد، أن قرار الغاء نظام الافواج الذي أعلن عنه وزير التربية، فتحي السلاوتي، مؤخرا أحادي الجانب ومسقط.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن القرار تم اتخاذه دون الرجوع الى الشريك الاجتماعي، معتبرا أن الجهة المخول لها البت في

الموضوع هي اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.



ولفت الى أن العامل الرئيسي الذي اضطر الاسرة التربوية الى اعتماد نظام الافواج خلال السنة الدراسية 2020-2021 هو الوضع الوبائي للحد من "العدوى في الوسط المدرسي مشددت انه "بزوال هذا السبب يزول على إثره تقليص الزمن المدرسي.ذ



وبيّن أن الجائحة لازالت متواصلة لاسيما مع ظهور متحور "دلتا" الذي يمس الفئات العمرية الأقل سنا ولذلك يعتبر قرار الغاء نظام الافواج سابقا لاوانه.



وأفاد أن جلسة تفاوض مرتقبة ستنعقد في بحر الأسبوع الجاري بين الشريك الاجتماعي ووزير التربية للنظر في جملة من الملفات منها نظام الافواج

وتلقيح التلاميذ والاطار التربوي ومتابعة اتفاق 6 فيفري 2021 المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.



ودعا الحمروني الى ضرورة توفير التلاقيح ضد كورونا لجميع التلاميذ وتشريك الطرف الاجتماعي حول قرار الغاء نظام الافواج والاستئناس برأي اللجنة العلمية في الغرض.



يذكر أن وزير التربية كان قد صرح يوم الاحد 15 أوت الجاري بسليمان من ولاية نابل ان العودة المدرسية ستكون في موعدها دون نظام الافواج.





