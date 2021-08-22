سيدي بوزيد: تواصل انجاز عدد من المشاريع البلدية بالمنصورة وسط تطلعات المتساكنين بمزيد استغلال ميزات الجهة

وات - يتواصل ببلدية المنصورة من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد انجاز عدد من المشاريع في مختلف المجالات كالنظافة والمناطق الخضراء والتنوير والتعبيد والماء الصالح للشراب مع تطلعات لمتساكني الجهة بمزيد استغلال ميزات البلدية وموقعها الجغرافي على مستوى الطريق الوطنية عدد3 لدفع التنمية بها



وبين الكاتب العام للبلدية سعيد منصري في تصريح ل(وات) أن بلدية المنصورة ورغم كونها أحدثت مؤخرا سنة 2016 سعت

إلى تغيير وجهة المنطقة خاصة فيما يتعلق بعمليات النظافة اليومية والحملات الموسمية بالمؤسسات التربوية والصحية وتجميل مدخل

المدينة وإحداث ساحة خضراء وتشجير شوارع المدينة ومنطقة الفج سنويا وتهيئة 2 مصبات للفضلات حسب المواصفات الصحية

والبيئية



من جهتها ذكرت رئيسة البلدية سوسن منصري (وهي المرأة الوحيدة التي تترأس مجلس بلدي في ولاية سيدي بوزيد) أنه يتواصل

بمختلف عمادات بلدية المنصورة انجاز مشاريع تتعلق بتجهيز مداخل المدن والقيام بالترصيف والتنوير أمام المؤسسات التربوية

واقتناء أراضي لبناء قصر البلدية ومستودع بلدي بكلفة 312 ألف دينار الى جانب إنشاء محطات وحاويات حديدية لكل عمادات

البلدية وتعبيد الطرقات بكلفة 1080 ألف دينار ومسالك فلاحية بكلفة 1085 ألف دينار مساهمة من صندوق القروض واقتناء

معدات نظافة (430 ألف دينار) وأيضا توسيع شبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (84 ألف دينار)



وأشارت إلى تواصل مساهمة بلدية المنصورة في مكافحة جائحة كورونا من خلال القيام بالحملات التوعوية والتحسيسية وتوزيع

المطويات والقيام بعمليات تعقيم المؤسسات الحكومية والشوارع بصفة متكررة وتوزيع مواد التعقيم والكمامات على المواطنين

بالأسواق الأسبوعية وبالمؤسسات وتوفير عدد من مكثفات الاوكسيجين بالاشتراك مع المجتمع المدني



وتطرقت إلى وجود عدد من الصعوبات التي تعيق مجهودات المجلس البلدي في انجاز عدد من المشاريع منها بالأساس قلة الموارد

البشرية وضعف المداخيل خاصة مع عدم وجود أسواق تابعة للبلدية أو مؤسسات خاصة وأيضا عدم توفر المدخرات العقارية وانعدام

المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية



وذكر سعيد منصري أن المجلس البلدي سيسعى خلال الفترة القادمة إلى بعث سوق للدواب بالجهة والبحث في كيفية استغلال منطقة

الفج والشرشارة سياحيا بالإضافة إلى تحويل المدرسة الإعدادية بالجهة إلى معهد ثانوي وتحسين خدمات المركز الصحي بالمنصورة



ودعا متساكنو بلدية المنصورة من جهتهم الى أهمية استغلال الثروات الطبيعية للجهة وخاصة مقاطع الرمال بأولاد سيدي تليل

والواعرة وموقعها الجغرافي لبعث مشاريع تغير من واقع الجهة ومزيد تعبيد الطرقات وتوسيع شبكة الماء الصالح للشراب وتقوية

الشبكة الكهربائية الى جانب الاهتمام بتكوين الفتيات الريفيات وتطوير نادي الشباب الريفي الى دار شباب وإحداث بريد متجول

بالمنطقة



يشار إلى أن بلدية المنصورة هي بلدية محدثة يبلغ عدد سكانها 10200 نسمة وتقدر مساحتها ب22720 هكتار وتتكون

من 4 عمادات هي المنصورة الشرقية والمنصورة الغربية وأولاد إبراهيم والواعرة وقد أحدثت بمقتضى الأمر عدد 601 لسنة

2016.



