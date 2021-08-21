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الكاف: عدم تسجيل أية حالة وفاة واستقرار في عدد الحالات النشيطة

Publié le Samedi 21 Août 2021 - 11:03قراءة: 0 د, 47 ث
وات -

الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 21 أوت

الكاف: عدم تسجيل أية حالة وفاة واستقرار في عدد الحالات النشيطة


أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، عدم تسجل أية حالة وفاة لأول مرة منذ عدة أشهر، ورصد 121 اصابة بعد الكشف عن نتائج 258 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 19 أوت

كما أظهر التحيين الجديد تواصل استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 88 مصابا منهم 12 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع إستقرار عدد الحالات النشيطة التي بلغ عددها الجملي خلال ال10 ايام الاخيرة 903 حالات

وتواصل الإدارة الجهوية للصحة بالكاف التحذير من خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي في ظل ما وصفه رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني تواصل تسجيل نسب مرتفعة في عدد الاصابات اليومية

وأوصى الجمني في هذا السياق بضرورة احترام البروتوكول الصحي في كل جوانبه حفاظا على سلامة الجميع وحرصا على كسر حلقة العدوى




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