نابل: تحسن المؤشرات السياحية في منطقتي نابل والحمامات وتطعيم حوالي 80 بالمائة من العاملين في القطاع السياحي ضد فيروس كورونا

وات - سجّل القطاع السياحي في ولاية نابل تحسّنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ عدد السياح الوافدين على منطقتي نابل والحمامات الشمالية 77514 سائحا خلال شهر جويلية الفارط مقابل 60816 خلال نفس الشهر من سنة 2020 أي بزيادة تقدر ب27 فاصل 5 بالمائة، وذلك وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج في تصريح لصحفية (وات).



وأبرز المصدر ذاته، اليوم الجمعة، ان عدد الليالي المقضاة خلال نفس الفترة المذكورة سجلت زيادة تفوق 46 بالمائة وذلك على إثر تسجيل 207402 ليلة مقضّاة مقابل 141935 ليلة مقضاة خلال شهر جويلية سنة 2020

وبيّن بن فرج ان السياحة الداخلية ساهمت بشكل كبير في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث تثمل حاليا 90 بالمائة من باقي الاسواق، لافتا الى ان السوق الداخلية سجلت زيادة ب40 فاصل 3 بالمائة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى غاية 31 جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وكشف ان السوق الروسية حققت نقلة نوعية خلال فترة الأخيرة المذكورة حيث بلغ عدد الوافدين 10260 سائحا مقابل 181 سائحا خلال نفس الفترة من السنة الماضية

في سياق متصل، أشار المندوب الجهوي للسياحة الى تقدم عملية تلقيح العاملين في القطاع السياحي ضد فيروس كورونا حيث تم تطعيم حوالي 80 بالمائة من العاملين في مؤسسات الإيواء السياحي ووكالات الاسفار والمطاعم السياحية والأدلاء السياحة والعاملين في المتاحف الوطنية والمواقع الأثرية.

وفي هذا الصدد، أكد بن فرج مواصلة تنظيم حملات لمراقبة مدى تطبيق اجراءات البروتوكول الصحي بمختلف النزل والمطاعم السياحية للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الوافدين على المؤسسات السياحية والحفاظ على سلامتهم.



