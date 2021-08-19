سيدي بوزيد: حجز 81 طنا من البطاطا وتوجيه 372 طنا من نفس المادة نحو سوق الجملة للخضر والغلال بسيدي بوزيد

وات -

قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، بحجز 81 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك، وتوجيه 372 طنا من نفس المادة نحو سوق الخضر والغلال ذات المصلحة الجهوية بسيدي بوزيد، حسب ما أكده ماهر الغريبي، المدير الجهوي للتجارة في تصريح ل"وات".



وأشار الغريبي إلى انه تم تحرير محضري بحث من أجل مسك مخزونات لغرض بيعها والمضاربة فيها من طرف شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة النشاط التجاري، وذلك في إطار حملة مراقبة لمخازن التبريد بولاية سيدي بوزيد.



