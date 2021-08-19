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المنستير: حجز 2300 علبة سجائر محلية ومهربة بسبب الترفيع المشط في الأسعار والمضاربة والاحتكار

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 20:16قراءة: 0 د, 45 ث
وات - حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالمنستير، 1500 علبة سجائر محلية ومهربة بمحلات معدّة لبيع التبغ بمعتمدية المكنين، ليرتفع بذلك مجموع علب السجائر المحجوزة خلال يومين إلى 2300 علبة، وفق ما نشرته الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بصفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

وأضافت الإدارة الجهوية للتجارة أنّه وقع اليوم استدعاء المعنيين بالأمر لاستكمال الإجراءات القانونية ضدّهم، علاوة على تحرير محاضر بحث اقتصادية، ورفع مقترحات لإيقاف التزود بمواد الاختصاص (التبغ).

وكانت فرق المراقبة الاقتصادية حجزت أمس الاربعاء بالإشتراك مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالمنستير ومركز الشرطة البلدية بجمال 800 علبة سجائر من أجل الترفيع في الأسعار. وحررت 10 مخالفات اقتصادية في قطاع التبغ تعلقت بالترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار. ورفعت مقترحات لسحب وإيقاف التزود بمواد الاختصاص (التبغ)، حسب الإدارة الجهوية للتجارة، مؤكدة أنّ عمليات الحجز تأتي في إطار التصدي لظاهرة المضاربة والاحتكار والترفيع المشط في الأسعار في مادة التبغ.



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