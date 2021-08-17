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مالك الجزيري يودع بطولة فيرونا منذ الدور الاول

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 15:10قراءة: 0 د, 25 ث
وات - خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 273 عالميا منذ الدور الاول لبطولة فيرونا بخسارته امام البرازيلي ماتيوس بوتشينيلي دي المايدا المصنف 343 عالميا صفر-2 (4-6 و1-6) يوم الثلاثاء.
وتعتبر بطولة فيرونا من بين دورات التحدي وتقام مبارياتها على ملاعب ترابية.

وكان مالك الجزيري خاض خلال الاسبوع الماضي منافسات بطولة سانت مارينو وخرج ايضا من الدور الاول امام البرازيلي اورلاندو لوز المصنف حاليا 272 عالميا. وخسر مالك الجزيري المجموعة الاولى 3-6 وكان متخلفا في النتيجة خلال المجموعة الثانية 2-4 قبل ان يقرر الانسحاب.

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