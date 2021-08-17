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الخطوط التونسيّة: شروط السفر إلى إيطاليا

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 11:04قراءة: 0 د, 37 ث
ذكّرت شركة الخطوط التونسيّة، الثلاثاء، أنّه على كل مسافر يرغب في التوجه نحو إيطاليا تقديم، عند عمليّة التسجيل في تونس، استمارة تموقع المسافرين (بي آلا أف ) ورمزه الخاص (كيو آر).

وأوضحت الناقلة الجويّة الوطنيّة أنّ بالامكان تحميل الاستمارة عبر الرابط https://app.euplf.eu

كما ذكرت في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّه يتعين على كل مسافر الاستظهار بشهادة اجراء تحليل بي سي آر سلبي لم يتخط تاريخ إجرائه 72 ساعة قبل الدخول إلى الأراضي الإيطالية.
وأكّدت، أيضا، وجوب تعميراستمارة وإمضاء الاستمارة الخاصّة ببالتصريح الذاتي والتصريح على الصحة. وفي صورة عدم توفر هذه الوثائق لا يمكن تسجيل المسافر
ودعت الشركة المسافرين الراغبين في التوجه الى ايطاليا الى مزيد الحصول على المعلومات على الرابط : https://infocovid.viaggiaresicuri.it



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