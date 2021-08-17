جامعة المنار تصنف للمرة الرابعة على التوالي ضمن افضل 1000 جامعة حول العالم حسب تصنيف شنغهاي 2021

وات - صنفت جامعة المنار تونس للمرة الرابعة على التوالي ضمن أفضل 1000 جامعة حول العالم، والأولى على مستوى المغرب العربي حسب تصنيف شنغهاي لسنة 2021 الصادر في 15 أوت الجاري



وتبوأت الجامعة الخانة بين المراتب 901 و 1000 وتباينت مراتبها في اختصاصات جامعية أخرى، حسب ما نشرته الجامعة أمس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"الفايسبوك"



واحتلت المرتبة بين 401و500 في الرياضيات و بين 301و500 في اختصاصات الميكانيك وبين 201 و 300 في علوم البيطرة و بين 104و 500 في الطب الكلينيكي وبين 301و400 في الصحة العمومية





ولفتت الى ان المقاييس المعتمدة في تصنيف شنغهاي تعتمد على مقاييس جائزة نوبل او الميداليات الممنوحة لقدماء الطلبة او الأساتذة او

الباحثين والمنشورات العلمية المنشورة في المجلات العلمية الرائدة



يذكر أن تصنيف شنغهاي للجامعات هو احد التصنيفات العالمية الذي انطلق منذ سنة 2003 حسب عدة معايير.



