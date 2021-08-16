وزارة الشؤون الإجتماعية تشرع بداية من أول شهر سبتمبر المقبل في صرف الاعانات الظرفية الممولة من البنك الدولي للانشاء والتعمير (مرصد رقابة)

تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية بداية من أول شهر سبتمبر القادم في صرف المساعدات الظرفية والاستثنائية، المنصوص عليها صلب اتفاقية القرض المبرمة في 2 افريل 2021 مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.



وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في مراسلة وجهتها اليوم الاثنين إلى مرصد "رقابة" ردا على مطالبه المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة حول موعد صرف هذه الإعانات المالية، انها قامت بوضع مخطط زمني متفق عليه بين مختلف الجهات المتدخلة لإيصال هذه المساعدات الظرفية والاستثنائية إلى مستحقيها بداية من أول سبتمبر 2021 للمساهمة في مساعدة الأسر التي لها أبناء في سن الدراسة من تلبية حاجيات أبنائها، مؤكدة انها ستتولى ابلاغ المواطنين المشمولين بتوزيع هذه المساعدات بتاريخ صرفها في بلاغ ستصدره في الابان.



وأضافت، إنها شرعت في إعداد تصور واضح ودقيق لوضع خطة لاسناد هذه المساعدات تراعي خصائص وحقوق الفئات المعنية وطرق التحويل، مذكرة بان هذا التمويل موجه لمشروع دعم الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19



وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أنها تولت إعداد قرار مشترك مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار يضبط مبالغ المساعدات الظرفية والاستثنائية وشروط الانتفاع بها وهو الآن في مرحلة التأشير والنشر بالرائد الرسمي، وفق نص المراسلة.



من جهته، ذكر مرصد "رقابة" أن تعهد الوزارة بتوزيع هذه المساعدات الاستثنائية بداية من أول شهر سبتمبر القادم يأتي اثر التحركات التي قام بها من أجل معرفة مصير منحة عيد الأضحى للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل الممولة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.



وانتقد المرصد تخلف الوزارة عن صرف هذه المساعدات في آجالها بما تسبب في معاناة كبرى لكثيرين عوّلوا على تلك المساعدة لكنهم لم يتحصلوا عليها في موعدها، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن توزع هذه الإعانات المالية تزامنا مع عيد الاضحى، بصرف منحة استثنائية بقيمة 180 دينار للعائلات المعوزة و300 دينار للعائلات محدودة الدخل.



