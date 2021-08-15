النادي الافريقي يتعادل وديا مع مستقبل المرسى بلا اهداف

وات - تعادل النادي الافريقي مع مستقبل المرسى بلا اهداف في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد بحديقة منير القبايلي بالعاصمة استعدادا للموسم الرياضي القادم 2021-2022.

وكان النادي الافريقي فاز في مباراته الودية الاولى يوم 7 اوت الجاري على مستقبل سكرة بثلاثية نظيفة.

وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد يوم 16 اكتوبر القادم.





