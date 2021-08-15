Babnet Babnet  Med Rochdi - أرجوك حبيبي  

النادي الافريقي يتعادل وديا مع مستقبل المرسى بلا اهداف

Publié le Dimanche 15 Août 2021 - 19:52قراءة: 0 د, 17 ث
وات - تعادل النادي الافريقي مع مستقبل المرسى بلا اهداف في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد بحديقة منير القبايلي بالعاصمة استعدادا للموسم الرياضي القادم 2021-2022.
وكان النادي الافريقي فاز في مباراته الودية الاولى يوم 7 اوت الجاري على مستقبل سكرة بثلاثية نظيفة.
وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد يوم 16 اكتوبر القادم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230834



En continu

Toutes les news

الاثنين 16 أوت 2021 | 7 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:11 16:09 12:31 05:37 04:02
Babnet
26°
Babnet35°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2739°-2635°-2634°-2533°-24

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة