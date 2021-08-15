متابعة لليوم الثاني للتلقيح المكثف و الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 15 أوت

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سليانة: غياب مظاهر الاكتظاظ بمراكز التلقيح خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني لحملة التلقيح المكثفة



مدنين: انطلاق عملية التلقيح للفئة العمرية بين 18 و39 سنة

بنزرت: إقبال محتشم على مراكز التلقيح خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني لحملة التلقيح الوطنية المكثّفة

سيدي بوزيد: إقبال ضعيف على التلقيح خلال الساعة الأولى من اليوم الثاني للتلقيح المكثف

إنطلقت، صباح اليوم الأحد، في 12 مركزا موزعا على كافة معتمديات ولاية سليانة، فعاليات اليوم الثاني لحملة التلقيح المكثفة الموجّهة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، وذلك وسط غياب لكل مظاهر الإكتظاظ.وشهدت المراكز حضور الإطارات الطبية والشبه الطبية سواء العسكرية أو الجهوية إلى جانب عدد من مكونات المجتمع المدني ومن المتطوعين، مع تأمين المراكز من طرف الوحدات الأمنية، وسط إقبال ضعيف من المواطنين المدعويين للتلقيح في الساعات الأولى من هذا اليوم، وفق ما عاينته صحفية "وات" بالجهة بعدد من المراكز بمعتمديتي سليانة الشمالية والجنوبية.وقال أنه تمهذا وقد تم تخصيص 37 حافلة لنقل المواطنين من مختلف المعتمديات في أوقات مختلفة، وفق ما أفاد به الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بسليانة، نزار جراد، في تصريح لـ"وات".يشار إلى أن مركز التلقيح بمعهد سليانة الواقع بمعتمدية سليانة الجنوبية قد شهد صباح اليوم تنظيم موكب تحية العلم بمشاركة الاطارات الأمنية والعسكرية وممثلي الكشافة وتحت إشراف والي الجهة.انطلقت صباح اليوم الأحد عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في 14 مركز بولاية مدنين في اطار اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا للفئة العمرية 18-39 سنةوتستهدف هذه الحملة حسب تصريح لمدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين قرابة 31425 شخصا تلقوا الدعوةللتلقيح من المسجلين بمنظومة "ايفاكس" لافتا الى أنه لا يقبل أي شخص غير ذلكوتميز اليوم الثاني من حملة التلقيح المكثف ضد كورونا بتنظيم محكم تجندت له الأسرة الصحية من القطاع العام والخاص ومن الصحة العسكرية ومكونات المجتمع المدني فيما كان الإقبال متوسطا ومتفاوتا من مركز الى آخر ومتأخرا عن موعد فتح المراكز وهو ما جعل مشاهد الاكتظاظ تغيب عن جملة هذه المراكز على خلاف ما شهدته في يوم التلقيح الأولويتوزع المدعوون للتلقيح بولاية مدنين حسب المراكز بين 8190 بمعهد حومة السوق جربة و5715 بمعتمدية مدنينالجنوبية يتوزعون بين مركزين للتلقيح و4385 بمعتمدية بن قردان يتوزعون ايضا على مركزي تلقيح و4298 بمعتمدية جربةميدون بمركزين اثنين و3185 بمعتمدية جرجيس بمركزين ايضا و2765 بمدنين الشمالية بمركزين للتلقيح و1089 بجربة اجيمبمركز وحيد و1025 بسيدي مخلوف بمركز واحد و854 بمركز ببني خداشانطلقت، اليوم الأحد، بكافة معتمديات ولاية بنزرت، فعاليات اليوم الثاني للحملة الوطنية للتطعيم المكثّف ضد فيروس "كورونا" المستجد الموجهة للفئة العمرية من 18الى 39سنة ، وأعطيت إشارة انطلاق الحملة من معهد الحبيب ثامر ببنزرت الشمالية بحضور رسمي ومجتمعي متطوع، مع إقبال محتشم للمواطنين المستهدفين بالتطعيم.وأفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، في تصريح لـ"وات"، ان الجهة الصحيّة ببنزرت تلقت من قبل وزارة الاشراف 55 الف جرعة لقاح مخصّصة لحملة اليوم، تم توزيعها على المراكز المحلية الـ14 (معدل مركز بكل معتمدية) وتأمينها ضمن مسارات صحية دقيقة، فضلا عن تهيئة المراكز القارة بدار الشباب سيدي سالم ببنزرت المدينة و"الصاسام" بمنزل بورقيبة وماطر لفائدة الطلبة المسجلين بمنصة وزارة التعليم العالي.وأضاف السعيداني انه تم توجيه حوالي 54 ألفا و586 ارسالية تحديد موعد، واستنفار 600 شخص من الاطارات الطبية وشبه الطبية والادارية النشيطة في القطاع العمومي والقطاع الخاص، والعاملين بصندوق الضمان الاجتماعي الى جانب اعداد هامة من شبكة التطوّع من اهل الاختصاص الطبي بانواعه للمشاركة كل في مهامه في تطعيم المواطنين ضد الجائحة الفيروسي.يشار إلى ان اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية بجميع مكوناتها، إلى جانب الصحة العسكرية، وشبكات التطوع المجتمعية، قد استنفرت كل الامكانيات المتوفرة لديها من اجل تأمين كل ظروف النجاح اللوجستي والبشري للحملة من خلال تهيئة مراكز التلقيح، وتنفيذ عمليات بيضاء للغرض، تأمين المراكز المحلية والجهوية صحيا وأمنيا، مع تواصل العمل بقاعة العمليات المركزية بمقر الولاية لتلقي استفسارات المواطنين على الرقم 72431576 ، ومتابعة ادق تفاصيل الحملة.انطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم الثاني لأيام التلقيح المكثف لتطعيم الفئة العمرية 18-39 سنةضد فيروس "كورونا" ب 14 مركز مخصص للتلقيح بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد وبمشاركة مكثفة للمتطوعين مقابلحضور ضعيف لهذه الفئة العمرية المعنية بالتلقيحوبالرغم من مختلف الاحتياطات المتعلقة بالتنظيم والدعوة الى التلقيح والعمليات البيضاء التي جرت فان الإقبال حسب ما تمتمعاينته في عدد من المراكز كان أقل من المتوسط وضعيف بالرغم من تأكيد المدير الجهوي للصحة محمد زاهر الأحمدي أنه تمتخصيص 37800 جرعة للولاية