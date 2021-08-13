النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تدعو إلى حمل الشارة الحمراء خلال اليوم الثاني للتلقيح المكثف

دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، منظوريها الى حمل الشارة الحمراء يوم الأحد 15 أوت 2021 خلال اليوم الثاني للتلقيح المكثف.

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واوضحت النقابة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذا التحرك الاحتجاجي يهدف إلى التنديد بتنصل الوزارة من ايجاد الحلول وعدم دخولها في مفاوضات جدية وانتهاجها اسلوب المماطلة ورفضها تنفيذ الاتفاقات المبرمة كالتي تخص منحة الجوائح.



وجددت تمسكها بمراجعة الأمر 341 المتعلق بالاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصل على شهادات الدراسات الطبية والذي قالت ان محتواه الحالي سيعمق من ازمة القطاع الصحي على مستوى الخط الاول، بعد أن دعت سابقا إلى تعديل هذا الأمر بإتجاه تعميم اختصاص طب العائلة على الأطباء العامين.

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وشددت على ضرورة إنجاز إصلاح حقيقي لدعم وتطوير منظومة الصحة العمومية، موصية بالابتعاد عن السياسات الخاطئة التي كلفت تونس عشرات الاف الارواح من مواطنين واطارات طبية و شبه طبية.

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وعبرت النقابة عن تمسكها بموقفها في تعميم التلاقيح للحد من انتشار الوباء وتجنب سقوط المزيد من الضحايا، معبرة عن تقديرها للنجاح الباهر الذي حققه إطارات و اعوان الصحة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني خلال اليوم الوطني الأول للتلقيح المكثف الذي جرى خلاله الأحد الفارط تلقيح نصف مليون تونسي.

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ودعت كافة الاطارات الطبية إلى مواصلة التجنّد والتعبئة لإنجاح اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف ضد كوفيد19الذي سينتظم يوم الأحد15أوت ويخصص للشريحة العمرية من 18 إلى 39 سنة.



