جندوبة: تواصل عمليات إطفاء الحرائق المتمركزة حاليا بمحيط مدينة بني مطير

وات - يواصل أعوان الحماية المدنية واعوان الغابات وعدد هام من المتطوعين بولاية جندوبة، لليوم الثالث على التوالي، عمليات إطفاء الحرائق التي انعدلت بعدد من معتمديات الجهة وفي مقدمتها معتمديتي فرنانة وعين دراهم، وحماية المتساكنين وتقديم المساعدات اللازمة لتامين حياتهم وممتلكاتهم.



وتركزت الحرائق، اليوم الجمعة، في المنطقة الغربية المحاذية لمدينة بني مطير وأجزاء من منطقة القوايرية لتجتاح مساحات شاسعة من أشجار الفرنان بعد ان اكتمل احتراق أشجار الصنوبر الذى يعتبر الأخطر من حيث السرعة والمقاومة، وفق ما بينه رئيس دائرة الغابات بجندوبة لطفي الحمايدي، الذى اعرب عن التخوف من ان تصل النيران الى المساكن المحيطة بمدينة بني مطير.



ويعمل أعوان الغابات والحماية المدنية على خلق فجوات بعيدة عن النيران لقطع الطريق امامها، مستعينين بطائرة إطفاء، كما يعملون على اجلاء المتساكنين المحتمل ان تصلهم النيران، مقابل رفض عدد منهم مغادرة المكان خوفا على ممتلكاتهم والرغبة في المساهمة في عمليات الاطفاء.



ولئن تمكن عدد من الذين احترقت منازلهم بمنطقة "الفوازعية" و"عين الدبة" و"الببّوش" من العودة الى منازلهم بعد تسجيل نفوق عدد هام من الحيوانات، لم يقدر بعد، وكذلك اتلاف أجزاء هامة من ممتلكاتهم، فان الخوف يخيم على متساكني الغابات الذين يعدون بالالاف.



وشملت الحرائق عددا من المناطق من بينها "الفوازعية" و"عين الدبة" و"المنكورة " و"سرا رابح" و"الببوش" و"الدار العالية" و"حمام بورقيبة" و"العثامنية" و"القوايرية" و"دوار بوزعرورة" و"دوار الروازق" و"دوار الهزازة" و"دوار سيدي صالح" و"الفروحة" و"فج حسين" وغيرها من المناطق المتناثرة في غابات عين دراهم وفرنانة وغار الدماء وجندوبة الشمالية.



ويجمع أعوان الغابات والحماية المدنية وكذلك المسؤولون المحليون والجهويون على ان الحرائق التي نشبت بكافة مناطق غار الدماء وفرنانة وعين دراهم وجزء من طبرقة، على الطابع الاجرامي لاندلاعها، مستندين في ذلك الى تزامن الحرائق نهارا واشعال بعضها الاخر ليلا وفق ما سجلته أجهزة الارسال ومنصات المراقبة والقيادة وطائرات "الدرون" المركزة في عدد من المناطق والمشرف عليها من قبل مختصين



ولن تتوصل الأبحاث بعد الى التعرف على هوية الفاعلين.



