قرعة نهائيات كان 2021 - المنتخب التونسي في المستوى الاول

وات - سيكون المنتخب التونسي لكرة القدم في المستوى الاول خلال عملية القرعة الخاصة بنهائيات كاس افريقيا للامم (الكاميرون 2021) التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل في ياوندي.



واعتمد الاتحاد الافريقي لكرة القدم على التصنيف الشهري الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم من اجل توزيع 24 منتخبا مشاركا في هذه النسخة حسب اربعة مستويات.



وللإشارة، فان المدرب الوطني منذر الكبير ورئيس دائرة المنتخبات الوطنية محمد الغربي سيحضران عملية القرعة. كما سيؤديان زيارة الى المدينة التي ستحتضن مباريات المنتخب للإطلاع على ملاعب التمارين ومقر الإقامة.



وكانت نهائيات كاس افريقيا للامم مقررة خلال شهري جوان وجويلية 2021 بالكاميرون غير ان الاتحاد الافريقي قرر تاجيلها الى الفترة الممتدة من 9 جانفي الى 6 فيفري 2022 بسبب الظروف المناخية غير المواتية.





وفي ما يلي توزيع المنتخبات حسب المستويات:

المستوى الأول: الكاميرون (منظم البطولة) والجزائر (حاملة اللقب) والسينغال وتونس والمغرب ونيجيريا

المستوى الثاني: مصر وغانا وكوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو وغينيا

المستوى الثالث: الرأس الأخضر والغابون وموريتانيا وسيراليوني وزيمبابواي وغينيا بيساو

المستوى الرابع: مالاوي والسودان وغينيا الاستوائية وجزر القمر وأثيوبيا وغامبيا





