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سليانة: السيطرة على حريقين نشبا بمنطقة سيدي عامر بين معتمديتي سليانة الجنوبية و كسرى

صورة توضيحية
Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 11:20قراءة: 0 د, 33 ث
وات - تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية سليانة، ليلة أمس الأربعاء، من السيطرة على حريقين نشبا بمنطقة سيدي عامر بين معتمديتي سليانة الجنوبية وكسرى

وذكر مصدر مسؤول من الحماية المدنية ل(وات) أنه تم تسخير 5 شاحنات اطفاء تابعة للحماية المدنية بالاضافة الى 6 شاحنات اخرى و3 سيارات تابعة لادارة الغابات، فضلا عن مشاركة أكثر من 30 عون غابات في العملية، وبين ان الحريق أتى على مايقارب 13 هكتارا من الصنوبر الحلبي

يذكر أن أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية تمكنوا أمس الإربعاء من السيطرة على حريق أتى على هكتار ونصف من الصنوبر الحلبي بمنطقة الشبلة

يشار إلى أن سلسلة من المعاينات للحرائق الغابية انطلقت منذ ظهر أمس الاربعاء تحت إشراف النيابة العمومية


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