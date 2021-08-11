الكريديف يصدر محملا موسوعيا شاملا عن المرأة التونسية

یصدر مركز البحوث والدراسات والتوثیق والإعلام حول المرأة (الكریدیف) لأوّل مرة منذ تأسیسه، محملا موسوعیا شاملا بعنوان "موسوعة النساء التونسیات مــــــــــائة امــــــرأة وامـــــــــــرأة".

ويتنزل هذا المحمل ضمن الاحتفال بالعید الوطني للمرأة التونسیة لسنة 2021، واستنادا لما أنجزه من مراكمة معرفیة تتعلق بحفظ الذاكرة النسائیة التونسیة، وفق بلاغ لمؤسسة الكريديف اليوم الأربعاء.



وتضُمّ الموسوعة رائدات العلم والثّقافة والفنّ والنّضال والالتزام. وتسلّط الضّوء على أیقونات تونس اللاّتي ظَللن ضمن الذاكرة المنسیة ولم تحظین بحقھنّ من التأریخ ولتُحیل في رمزیة عُنوانھا على اللاّحصریة النّخبویة أو العددیّة.



ويعد هذا الإصدار مبادرة ھامّة یُنجزھا المركز بھدف إثراء المشھد الفكري والأكادیمي لتكون مرجعا علمیا مُختصا یضاف إلى الموسوعات الوطنیة ویُؤسس لتقلید علمي یُثمن الأدوار الریادیة للمنارات النّسائیة التّونسیة اللاّتي ساھمن في نحت تاریخ تونس القدیم والحدیث بمآثرھنّ في جمیع المجالات وعلى مرور الحِقب التاریخیة.



وسیتمّ نشر مضامینه عبر محامل مختلفة للتّعریف بأیقونات تونس للعامّة وخاصة منھم الناشئة والباحثین.



وساھم في إنجاز ھذه الموسوعة قُرابة 60 أستاذا جامعيا من مُختلف الاختصاصات والمجالات مشھود لھم بالكفاءة على الصعیدین الوطني والدولي.



وتمّ الإعلان على إنجاز ھذا المَحمل بمناسبة الاحتفال بثلاثینیّة الكریدیف وإعادة طبع كتاب شھیرات التّونسیّات للعلاّمة حسن حُسني عبد الوھّاب.







