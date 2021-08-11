كوفيد-19 : وزارة الشؤون الاجتماعية تمدد للمرة الثالثة في آجال التسجيل بالمنصة الرقمية المحدثة لتقديم المساعدات الاستثنائية إلى غاية 22 اوت

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية التمديد للمرة الثالثة في آجال التسجيل بالمنصة الرقمية helpentreprise.social.tn إلى غاية 22 اوت الجاري، للحصول على المساعدات الاستثنائية المقدرة بـ200 دينار لفائدة عدد من المنتفعين بهذه المنحة.



وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم، أن هذه المساعدات الاستثنائية سيتمتع بها العاملين لحسابهم الخاص وأجرائهم وأجراء المؤسسات الاقتصادية المعنية والتي تم تحديدها سابقا والاكثر تضررا من تداعيات تواصل تفشي جائحة "كورونا" وخاصة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي الفارط.



ودعت الوزارة المعنيين إلى التسجيل حصريا بالمنصة المعدة للغرض قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها، وفي صورة استحالة التسجيل يتعين على أصحاب أصحاب الباتيندات الناشطين ضمن القطاعات المعنية، إرسال نسخة من الباتيندا مع كتابة رقم المعرف الجبائي ورقم الهاتف الجوال بدقة عبر البريد الالكتروني help2021@social.gov.tn. ليتمكنوا لاحقا من إتمام عملية التسجيل بالمنصة.



ويشار أن هذا التمديد يأتي تبعا لمخرجات جلسة العمل المنعقدة اليوم الإربعاء بين وزارة الشؤون الاجتماعية ورؤساء الغرف المهنية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونزولا عند رغبة المهنيين، حسب ذات البلاغ.





