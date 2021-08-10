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وحدات الحماية المدنية ببن عروس تواصل جهودها للسيطرة على حريق اندلع بأحدى الوحدات الصناعية

Publié le Mardi 10 Août 2021 - 22:00قراءة: 0 د, 28 ث
وات - تواصل وحدات الحماية المدنية بولاية بن عروس جهودها للسيطرة على حريق انذلع مساء اليوم الثلاثاء باحدى الوحدات الصناعية بولاية بن عروس ,

وسخرت الادارة الجهوية للحماية المدنية ، اكثر من 10 شاحنات اطفاء للتغلب على رقعة الحريق بعد أن قامت بعزل النيران حتى لاتمتد للوحدات الصناعية المجاورة .

وبحسب المعطيات الأولية ووفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية نجم الدين الحاج محمد لـ"وات" مساء اليوم ، فيرجح ان النيران التي اندلعت بالفواضل والأعشاب الجافة قرب المصنع هي التي ادت الى تسرب النيران الى الوحدة الصناعية .



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