وحدات الحماية المدنية ببن عروس تواصل جهودها للسيطرة على حريق اندلع بأحدى الوحدات الصناعية

وات -

تواصل وحدات الحماية المدنية بولاية بن عروس جهودها للسيطرة على حريق انذلع مساء اليوم الثلاثاء باحدى الوحدات الصناعية بولاية بن عروس ,وسخرت الادارة الجهوية للحماية المدنية ، اكثر من 10 شاحنات اطفاء للتغلب على رقعة الحريق بعد أن قامت بعزل النيران حتى لاتمتد للوحدات الصناعية المجاورة .وبحسب المعطيات الأولية ووفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية نجم الدين الحاج محمد لـ"وات" مساء اليوم ، فيرجح ان النيران التي اندلعت بالفواضل والأعشاب الجافة قرب المصنع هي التي ادت الى تسرب النيران الى الوحدة الصناعية .