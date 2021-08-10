القصرين: رفع 116 مخالفة إقتصادية طيلة شهر جويلية المنقضي

وات - أسفرت التدخلات الرقابية لفرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، التي نفذتها طيلة شهر جويلية المنقضي، عن رفع 116 مخالفة إقتصادية إثر القيام ب1322 زيارة تفقد ومراقبة للمحلات التجارية والأسواق البلدية وتجار الجملة والتفصيل بمختلف معتمديات الولاية.



وشملت هذه المخالفات قطاعات الخضر والغلال والتبغ والسجائر والمخابز والأعلاف الحيوانية المدّعمة ومسالك توزيع الزيت النباتي المدّعم.



وتعلقت المخالفات المرفوعة بالترفيع في الأسعار ب77 مخالفة إقتصادية وبعدم إشهار الأسعار ب18 مخالفة و بالفوترة ب05 مخالفات وبالإمتناع عن البيع ب10 مخالفات وبإخفاء وإحتكار منتوجات بمخالفة واحدة، وبإستعمال مواد مدّعمة في غير مجالاتها ب2 مخالفات، إلى جانب مخالفات تعلقت بالإتجار في المواد المدعمة ب4 مخالفات وأخرى تعلقت بجودة المنتوجات وسلامتها ب6 مخالفات، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة سامية البريكي(وات).



وتوزعت المخالفات، وفق ذات المصدر، بين قطاعات الخضر والغلال ب63 مخالفة والمواد الغذائية ب30 مخالفة والدواجن والبيض ب2 مخالفات والمواد العلفية بمخالفة واحدة وقطاع المخابز والمرطبات ب11 مخالفة، كما تم رفع 7 مخالفات تعلقت بخدمات وأنشطة أخرى مع رفع 2 مخالفات في مجال المطاعم.



وذكرت البريكي أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين تلقت طيلة شهر جويلية المنقضي 05 شكايات تم في اطارها رفع 04 مخالفات إقتصادية، مبرزة بالمناسبة أنه تم إعداد برنامج عمل طيلة الشهر المنقضي وتسخير 6 فرق مراقبة في سبيل التصدي للمخالفين والضرب على يد المحتكرين.



