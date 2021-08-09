منوبة: انقطاع النور الكهربائي في مدينة منوبة بسبب عطب مفاجئ على مستوى الخط الرئيسي للشبكة المزوّدة للمدينة

وات - أفاد رئيس اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة، زكرياء الخزري، اليوم الاثنين، بأن انقطاع التيار الكهربائي بعد الظهر بمدينة منوبة، يرجع إلى عطب مفاجئ على مستوى الخط الرئيسي للشبكة المزودة للمدينة والواقع بجانب مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية.

وأكد الخزري، في تصريح لـ"وات"، أن فرق الصيانة بفرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة تتولى حاليا اصلاح العطب الخارج عن نطاق الشركة، حيث تمكنت من اعادته في جانب من المدينة في انتظار اصلاحه النهائي، وإعادة الكهرباء لأغلب المناطق.



وكانت مدينة منوبة قد سجلت اليوم انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 43 درجة في المنطقة، مما خلف حالة احتقان في صفوف المواطنين وخاصة لدى عائلات المصابين بفيروس "كورونا" الذين يستعملون مكثفات الأوكسجين والتي توقفت عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء لاكثر من 3 ساعات وخاصة في حي البرتقال والاحياء المجاورة المستشفى الرازي.



