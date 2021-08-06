أعلنت رئاسة الجمهورية أنه عملا بأحكام الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيوم عطلة واحد، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، وذلك إما يوم الإثنين 9 أوت 2021 أو يوم الثلاثاء 10 أوت 2021، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية في الغرض.
رئاسة الجمهورية: بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية .. 9 أو 10 أوت 2021 سيكون يوم عطلة
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الجمعة 06 أوت 2021 | 27 ذو الحجة 1442
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