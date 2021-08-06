   Al Jessmi - بحبّك وحشتني  

رئاسة الجمهورية: بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية .. 9 أو 10 أوت 2021 سيكون يوم عطلة

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 16:46قراءة: 0 د, 17 ث
أعلنت رئاسة الجمهورية أنه عملا بأحكام الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيوم عطلة واحد، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، وذلك إما يوم الإثنين 9 أوت 2021 أو يوم الثلاثاء 10 أوت 2021، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية في الغرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230421



En continu

Toutes les news

الجمعة 06 أوت 2021 | 27 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:23 16:13 12:32 05:29 03:50
35°
36°% 34:الرطــوبة
تونــس25°
4.63 كم/س
:الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
36°-2542°-2735°-2845°-2846°-31
  • Avoirs en devises
    19286,4

  • (5 aout)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,29893 DT        1$ =2,77837 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 aout)   485,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة